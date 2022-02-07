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Раскрыт предшествующий проблемам с дыханием симптом омикрона

Express: затрудненному дыханию при омикрон-штамме предшествует головная боль

Фото: Pixabay.com

Головная боль может предшествовать проблемам с дыханием при заражении омикрон-штаммом коронавируса, заявила Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS), пишет Express.

Медики заметили, что некоторые пациенты сначала жалуются на головные боли, а затем им становится трудно дышать. Они назвали данный признак достаточно распространенным среди заболевших COVID-19.

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Сильнее всего головные боли развиваются у тех, кто и до коронавируса страдал от этого недуга. Эксперты раскрыли данные: проблема может беспокоить любого человека даже после выздоровления от коронавируса. Врачи добавили, что лекарства от головной боли дают положительные результаты в борьбе с неприятным симптомом.

Ранее инфекционист Андрей Поздняков заявил, что стойкая лихорадка, пониженное насыщение кислородом и одышка должны насторожить заразившихся омикрон-штаммом коронавируса. Наличие этих признаков требует немедленного обращения к врачу.

Алия Шарафутдинова
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