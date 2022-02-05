Российский врач перечислил настораживающие симптомы омикрона

Стойкая лихорадка, пониженное насыщение кислородом и одышка должны насторожить заразившихся омикрон-штаммом коронавируса. Наличие этих признаков требует немедленного обращения к врачу. Опасные симптомы в разговоре с «Лентой.ру» назвал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

«Как стало понятно за эти два года, две вещи, которые требуют безусловного вызова врача, — стойкая лихорадка более трех дней и снижение насыщения кислородом. А если есть одышка — это прямо повод добиваться врача», — перечислил настораживающие симптомы медик.

Поздняков отметил, что точно измерить уровень кислорода можно только пульсоксиметром, однако визуально состояние можно оценить по субъективным критериям: одышке в состоянии покоя и нехватке воздуха.

Также врач объяснил, что симптоматика омикрона отличается от клинической картины других вариантов коронавируса потому, что он зародился в вакцинированной человеческой среде и заражаются им либо привитые, либо уже переболевшие. «Омикрон протекает в массе легче именно потому, что он "сел" уже на более-менее защищенную популяцию. У невакцинированных он протекает как уханьский штамм — с температурой и одышкой. Просто таких людей стало меньше», — заключил он.

Ранее главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что отличительными симптомами омикрон-штамма можно назвать лихорадку и интоксикацию. Он добавил, что его симптоматика во многом схожа с ОРВИ, однако специфических проявлений нет. Проценко отметил, что инкубационный период у вируса сократился до семи дней.