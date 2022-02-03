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Проценко назвал отличительные симптомы омикрон-штамма

Главврач Проценко назвал отличительными симптомами омикрона лихорадку и интоксикацию

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Отличительными симптомами омикрон-штамма коронавируса можно назвать лихорадку и интоксикацию. Об этом заявил главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко во время трансляции на KP.RU

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«Симптоматика во многом схожа с ОРВИ — температура, выделения из носа, слабость. Каких то специфических симптомов, по которым могли бы выделять волны (как исчезновение обоняния) — их почти нет. Это в основном лихорадка, интоксикация», — сказал главврач.

Он добавил, что инкубационный период у вируса сократился до семи дней. Чаще всего госпитализируют пациентов с омикрон-штаммом коронавируса старше 65 лет, при этом в больницах находятся россияне разных возрастов, рассказал медик.

По его словам, если коронавирус протекает тяжело, он усиливает серьезные заболевания.

Ранее Денис Проценко назвал сроки превращения COVID-19 в сезонную инфекцию. По его словам, это может произойти осенью. В таком случае коронавирус можно будет контролировать с помощью вакцинации, как и грипп, что позволит отказаться от ношения масок и снова возвращаться к подобной практике лишь в эпидемический сезон.

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Анастасия Шейкина
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