Проценко назвал отличительные симптомы омикрон-штамма

Отличительными симптомами омикрон-штамма коронавируса можно назвать лихорадку и интоксикацию. Об этом заявил главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко во время трансляции на KP.RU

«Симптоматика во многом схожа с ОРВИ — температура, выделения из носа, слабость. Каких то специфических симптомов, по которым могли бы выделять волны (как исчезновение обоняния) — их почти нет. Это в основном лихорадка, интоксикация», — сказал главврач.

Он добавил, что инкубационный период у вируса сократился до семи дней. Чаще всего госпитализируют пациентов с омикрон-штаммом коронавируса старше 65 лет, при этом в больницах находятся россияне разных возрастов, рассказал медик.

По его словам, если коронавирус протекает тяжело, он усиливает серьезные заболевания.

Ранее Денис Проценко назвал сроки превращения COVID-19 в сезонную инфекцию. По его словам, это может произойти осенью. В таком случае коронавирус можно будет контролировать с помощью вакцинации, как и грипп, что позволит отказаться от ношения масок и снова возвращаться к подобной практике лишь в эпидемический сезон.