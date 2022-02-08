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Дайвер случайно нашел гавань древнего города

Мужчина нырял с аквалангом в Эгейском море и ненароком обнаружил гавань античного города

Фото: ntv.com.tr

Дайвер случайно нашел в Эгейском море развалины древнего поселения, когда нырял у побережья города Дикили в иле Измир. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

39-летний инженер Денем Орхун во время отпуска нырял с аквалангом и ненароком обнаружил под водой круглые колонны. Фотографии находки увидели археологи, которые работали на раскопках античного города Пергам.

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Оказалось, что мужчина нашел часть гавани древнего города Атарней. Место, где она расположена, объявили охранной зоной. Местные власти признали гавань важной архитектурной находкой. Период расцвета Атарнея приходится в IV век до нашей эры, во времена правления Гермия, который был другом Аристотеля. Жители покинули город в I веке до нашей эры, предположительно, из-за вспышки неизвестной эпидемии.

Ранее сообщалось, что в Израиле мужчина отправился поплавать с аквалангом и обнаружил на дне моря 900-летний меч времен крестоносцев. Кроме него, дайвер нашел каменные якоря и керамику.

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Алиса Дмитриева
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