Из жизни
 
Последние новости
В Москве ввели новые санитарные меры из-за всплеска заболеваемости COVID-19
Тимошенко описала наступающий на Украину энергетический кризис
Россияне массово заинтересовались вакцинными турами в одну европейскую страну
Украина отправила основной боевой танк «Оплот» в США
Эмма Уотсон посетила ковровую дорожку впервые за два года и подверглась критике
Собянин объяснил введение новых мер по коронавирусу в Москве
Сооснователя рэп-группы Public Enemy арестовали по обвинению в домашнем насилии
Собянин назвал отличия осенних волн коронавируса в 2020 и 2021 годах
Собянин обратился к москвичам
Новости партнеров

Дайвер нашел на дне моря меч времен крестовых походов

Мужчина, занимавшийся дайвингом в Израиле, нашел 900-летний меч крестоносцев
Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: Shlomi Katzin / Ruptly

В Израиле мужчина отправился поплавать с аквалангом и обнаружил на дне моря 900-летний меч времен крестоносцев. Об этом сообщает Metro.

Шломи Кацин занимался дайвингом недалеко от города Хайфа утром в субботу, 16 октября, когда заметил в песке несколько артефактов. Дайвер нашел каменные якоря и керамику, но самой интересной находкой стал древний меч длиной около 130 сантиметров.

Несмотря на то, что меч полностью покрыт раковинами и домиками морских желудей, в Управлении древностей Израиля заявили, что он «сохранился в идеальном состоянии и является замечательной и очень редкой находкой». В управлении также рассказали, что оружию около 900 лет, и скорее всего оно принадлежало крестоносцу, участвовавшему в одном из крестовых походов.

Эксперты заявили, что меч был обнаружен только сейчас благодаря «сдвигу песка» после шторма. Также сообщается, что побережье, около которого были найдены артефакты, в древности часто служило убежищем для кораблей во время штормов, и подобных находок может быть сделано еще довольно много.

Обнаруженные Кацином древности будут выставлены на всеобщее обозрение после того, как их очистят и изучат археологи.

Ранее сообщалось, что в Чехии грибник обнаружил в лесу древний меч. Мужчина заметил странный предмет торчащий из земли, который оказался оружием бронзового века.

«Лента добра» в Telegram приносит счастье и возвращает веру в человечество. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Умерший пенсионер годами скрывал коллекцию древних монет на 15 миллионов рублей
Дайверы обнаружили на дне моря древние сокровища и достали их штопором
Женщина нашла на пляже викторианскую куклу с пугающей историей
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0124 августа

«Ты на уровень ниже других»

История москвички, которая перебралась в Австралию за любимым и почувствовала себя там чужой
06:0714 октября

Поссорившийся с женой мужчина облил ее бензином и поджег

05:5014 октября

Мужчина получил двойной пожизненный срок за «самый редкий способ» убийства жены

05:4114 октября

Британец случайно записался на марафон и пробежал 42 километра

Из жизни00:0121 августа
Дин Мартин, Майк Романофф и Фрэнк Синатра

Князь Михаил Голливудский.

Как нищий мальчик из Вильнюса выбился в люди и стал легендой «фабрики грез»
05:0214 октября

Женщина рассказала о работе учительницей секса для мужчин

02:0514 октября

Медсестра убила трех пожилых пациенток больницы с помощью капельницы

22:0913 октября

Женщина решила отомстить бывшему и взломала систему управления полетами

Из жизни00:0216 августа

Любовь на краю света.

Влюбленные сбежали от племени, запрещавшего им быть вместе: история австралийских Ромео и Джульетты
20:4113 октября

Сотрудник полиции завел роман с подозреваемой и похитил у нее деньги

14:3614 октября

Женщина год прожила в одном доме с бывшим мужем и новым возлюбленным

19:3013 октября

Вторжение жирных ядовитых змей началось в Австралии

Россия
«Люди просто выживали»
Руины, банды и шариатские суды: как Чечня жила между двумя войнами
Противовирусный экспресс.
В 10 московских школах появилась возможность по экспресс-тестированию на COVID-19
«Мужское государство» признали экстремистским в России.
Как члены движения травили женщин и проиграли войну с брендами?
«Он будет терзать человечество»
Мутации ДНК и побочки от вакцин: биолог разрушает главные мифы о коронавирусе
Все материалы
Мир
«Талибы победили — мы обязаны это признать»
Как меняется Афганистан под властью террористов?
Журналисты вскрыли офшорные схемы на миллиарды долларов.
В «Досье Пандоры» — Зеленский, 35 глав государств и миллиардеры
Сербия и Косово на грани конфликта.
Почему через 30 лет после большой войны на Балканах снова готовы взяться за оружие?
Все материалы
Бывший СССР
«Говорили — сами виноваты, что остались»
Как армяне живут в Азербайджане и почему после двух войн они все еще верят в мир
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Союза изменил жизнь людей и ход истории?
«Поставили русского медведя»
В Эстонии выбрали нового президента. Как при нем изменится отношение к русским и к России?
«В Сибири шла ядерная война»
Как взрывы на Семипалатинском полигоне разрушали жизни тысяч советских людей
Все материалы
Экономика
В МИД назвали повод для отказа России от евро
Жителей Молдавии предупредили о неизбежном росте цен на газ
Британские энергокомпании начали массово банкротиться
Терпение и труд.
Нобелевскую премию по экономике дали за эксперименты над людьми. В чем их ценность?
Виртуальные ассистенты «Салют» Сбера помогут заказать еду на Delivery Club
Партнерский материал
За свои деньги.
Чем хороши новые ноутбуки MagicBook от Honor?
Все материалы
Силовые структуры
Обвиняемый в госизмене основатель Group-IB пожаловался на условия в СИЗО
Экзамен на краповые береты закончился дракой.
Бойцов из Чечни обвинили в обмане. Среди не сдавших — племянник Кадырова
Восемь заключенных саратовской колонии отказались писать заявление о пытках
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Полиция нашла пропавших в Красноярском крае 11-летних девочек
В Пермском крае ученик открыл стрельбу в школе.
Подростка с охотничьим карабином обезвредила директор
В СКР заявили о тщательной подготовке стрелка к нападению в школе в Казани
Все материалы
Наука и техника
Смерть — не выход.
Руины США, нечисть и дыра мироздания: Хидео Кодзима учит любить жизнь в Death Stranding Director’s Cut
Создан аккумулятор будущего для автомобилей.
Чем он отличается от обычных батарей и как поможет спасти жизнь пассажиров?
Профессор Дэвид ДжулиусУченым из США дали Нобелевские премии по медицине:
они смогли объяснить то, что сотни лет было загадкой для науки
Все материалы
Спорт
Партнерский материал
Карпина Марибором не напугать.
Визит Гуса Хиддинка в Словению обернулся кошмаром, но Карпина прошлое не волнует
Легкоатлетка Камиа Юсуфи на Олимпийских играх-2016«Нас просто застрелят»
Талибы запретили женский спорт. Какая судьба ждет афганских спортсменок?
Маргарита Николаева«Кастро сразу обратил на нее внимание»
Как советская гимнастка поразила Америку и очаровала лидера кубинской революции
Александр Усик и Энтони ДжошуаКак казак британца боксу учил.
Усик отобрал у Джошуа четыре чемпионских пояса. Еще одна победа и он станет легендой бокса
Все материалы
Культура
OuriГлавная музыка месяца:
невероятный дебют, новый «Мумий Тролль» и старые Radiohead
В Большом театре на глазах у зрителей погиб артист.
37-летнему мужчине придавило шею декорацией во время спектакля
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината»
Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
Жуй буржуев.
Кровавый корейский сериал «Игра в кальмара» стал мировым хитом Netflix. Что с ним не так?
Все материалы
Интернет и СМИ
Доктор Мясников перечислил провоцирующие неизлечимое заболевание лекарства
Бремя денег.
Крупнейшие соцсети мира зарабатывают на людях миллиарды. Почему они не защищают от ненависти и убийств?
Раскрыты заработки звезд в TikTok и Instagram
Сообщение о нехватке кислорода в больнице Белгорода оказалось недостоверным
«Перепрограммировать человечество»‎
Google и Facebook управляют миллиардами людей. Зачем им абсолютная власть над миром?
Роскомнадзор отчитался об удалении 400 тысяч запрещенных материалов
«Мы все — подопытные крысы»
Соцсети решают, что читают и смотрят миллиарды людей. Чем это опасно для человечества?
Все материалы
Ценности
Женщина отказалась от спиртного и рассказала об изменениях во внешности
Рома Желудь«Я — красивая игрушка»
Самые известные эскортники России — об осуждении, заработке и тайных желаниях клиенток
Проводные наушники стали новым модным трендом
Яйя Джамме (в центре)«Он не хотел секса, он хотел наказать»
Как африканский лидер насиловал женщин, убивал геев и бежал с миллионами долларов
Роналду купил машину за 830 миллионов рублей
Голый прием.
Мужчины в платьях и женщины топлес: как прошли Недели моды в Милане и Париже
Решетова удивила фанатов сходством с Ким Кардашьян на новых фото
Все материалы
Путешествия
В Абхазии утонули два российских туриста
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Индия открылась для иностранных туристов
Россиян предупредили о надвигающемся дефиците мест на курортах Египта
В аэропорту Владивостока российский самолет сбил лису
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Самая страшная пушка Лос-Анджелеса.
Как дочь легендарного актера и культовой модели стала охотницей за головами
Раскрыта личность легендарного маньяка Зодиака.
Кем оказался жестокий убийца, которого боялась вся Америка?
«Если в России ты неудачник, то здесь станешь топ-менеджером»
История россиянки, которая перебралась в Африку
Все материалы
Skoda остановила работу двух чешских заводов
Победы Баварии: эпохальные модели BMW
Однодверный компакт, великолепные родстеры, первый электрокар и другие машины
УАЗ представил новую «Буханку» с кондиционером и силовыми бамперами
Аппетит приходит во время езды: едем на гастрономическое ралли
Для кого и зачем проводят гастроралли Gorkyclassic
В Москве снова загорелся электробус
Вездеход «Стрела»: что в нём от Газели?
Видео: подробный обзор российского ответа Хаммеру — новейшего внедорожника Стрела
В России начались онлайн-продажи электрокаров Tesla
Все материалы
Среда обитания
«Здесь люди не могут жить»
Что на самом деле творилось на съемках легендарного «Квартирного вопроса»
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Вне времени.
За сотни лет они почти не изменили уклад своей жизни: как и где в России живут коренные народы
«Переполняет чувство гордости»:
как в России зарождалось театральное искусство и появился первый театр
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
«В доме жениха ложись камнем»
Калым, рукобитье и туй — как женятся разные народы России?
Душа России.
В Сибири сохранился один из древнейших народов страны. Как он выживает в современном мире?
Эрмитаж впервые привезет в Чечню выставку оружия
«Он перевернул мою жизнь»
Из-за закрытых границ россияне устремились на Кавказ. Каким для них оказался край гор и «Приор»
Все материалы