Дайвер нашел на дне моря меч времен крестовых походов

В Израиле мужчина отправился поплавать с аквалангом и обнаружил на дне моря 900-летний меч времен крестоносцев. Об этом сообщает Metro.

Шломи Кацин занимался дайвингом недалеко от города Хайфа утром в субботу, 16 октября, когда заметил в песке несколько артефактов. Дайвер нашел каменные якоря и керамику, но самой интересной находкой стал древний меч длиной около 130 сантиметров.

Несмотря на то, что меч полностью покрыт раковинами и домиками морских желудей, в Управлении древностей Израиля заявили, что он «сохранился в идеальном состоянии и является замечательной и очень редкой находкой». В управлении также рассказали, что оружию около 900 лет, и скорее всего оно принадлежало крестоносцу, участвовавшему в одном из крестовых походов.

Эксперты заявили, что меч был обнаружен только сейчас благодаря «сдвигу песка» после шторма. Также сообщается, что побережье, около которого были найдены артефакты, в древности часто служило убежищем для кораблей во время штормов, и подобных находок может быть сделано еще довольно много.

Обнаруженные Кацином древности будут выставлены на всеобщее обозрение после того, как их очистят и изучат археологи.

Ранее сообщалось, что в Чехии грибник обнаружил в лесу древний меч. Мужчина заметил странный предмет торчащий из земли, который оказался оружием бронзового века.

