Мужчина пошел в лес за грибами и нашел изготовленный в XIV веке до нашей эры меч

Житель чешского города Есеник пошел за грибами и обнаружил в лесу древний меч. Об этом сообщает издание Euro Weekly News.

Роман Новак (Roman Novak) после дождя отправился за грибами в лес недалеко от своего дома и наткнулся на странный предмет, который торчал из земли. Мужчина пнул его ногой и понял, что это часть старинного меча. Поблизости он нашел бронзовый топор.

Новак отнес обе находки археологам. Специалисты заключили, что артефакты датируются XIV веком до нашей эры и очень похожи на оружие бронзового века, которое находили в Германии. Бронзовые мечи изготавливались путем плавления металла и заливки его в формы.

Рентген показал наличие в металле маленьких пузырьков. Это позволяет предположить, что найденное чехом оружие не использовалось в сражениях и имело символическое значение.

Милан Рыхлы (Milan Rychly) из этнографического музея в Есенике подчеркнул, что находка удивительна тем, что эта местность не была густо заселена в те времена. Специалисты намерены исследовать лес в надежде обнаружить другие артефакты.

Ранее сообщалось, что мальчик из провинции Ольстер, Северная Ирландия, впервые воспользовался металлоискателем и нашел 300-летний меч. «Он похож на английский палаш с корзинчатой гардой и плоским лезвием. Такая форма характерна для ранних типов холодного оружия», — сообщили эксперты.