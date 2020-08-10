Десятилетний мальчик впервые взял в руки металлоискатель и нашел старинный меч

Мальчик из провинции Ольстер, Северная Ирландия, впервые воспользовался металлоискателем и нашел 300-летний меч. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

Десятилетний Файоннтен (Fionntan) получил металлоискатель в подарок на день рождения. Во время первой поездки он протестировал обновку и сразу нашел старинный меч. Отец мальчика заявил, что новичкам везет.

Филип Спунер (Philip Spooner), который 30 лет торгует антиквариатом, сказал, что мечами с такой корзинчатой гардой пользовались либо английские офицеры и драгуны с 1720 по 1780 годы, либо шотландцы с 1700 по 1850 годы.

Эксперты в области антиквариата братья Марк (Mark) и Дэвид Хокинс (David Hawkins) сказали, что оценить меч по фотографии сложно, так как он очень ржавый. «Он похож на английский палаш с корзинчатой гардой и плоским лезвием. Такая форма характерна для ранних типов холодного оружия», — сказали они.

Отец Файоннтена связался с доктором Гриром Рэмси (Greer Ramsey), который курирует археологию в Национальном музее Северной Ирландии. Рэмси выясняет, что это за меч и сколько ему лет.

Ранее сообщалось, что житель Шотландии продал на аукционе найденный в гараже отца средневековый меч и обогатился. Пожелавший остаться неизвестным шотландец разбирал гараж после смерти отца и обнаружил ржавый 600-летний меч, который в Средневековье использовали наемные воины Северо-Шотландского нагорья.