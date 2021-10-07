Умерший пенсионер годами скрывал коллекцию древних монет на 15 миллионов рублей

В Великобритании пожилой мужчина тайно собрал коллекцию древних монет, которую оценили более чем в 185 тысяч фунтов стерлингов (около 15 миллионов рублей). Об этом сообщает Kent Online.

После того как 72-летний Джон Кросс умер, его душеприказчики обнаружили среди вещей пенсионера бумагу, которая указывала на скрытое сокровище. Выяснилось, что последние 30 лет британец собирал коллекцию, состоящую из десятков старинных саксонских монет.

Об увлечении Кросса знали только некоторые родственники и друзья, но даже они не подозревали о ценности собранных им артефактов. Мужчина скрывал 80 невероятно редких монет в банковской ячейке, о которой стало известно после обнаружения бумаг покойного в доме на колесах недалеко от города Кентербери в графстве Кент.

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Среди собранных Кроссом исторических ценностей была редкая монета, посвященная Битве при Гастингсе 1066 года, и золотой шиллинг 832 года, отчеканенный в честь Беовульфа. Эксперты уже назвали коллекцию Джона Кросса «одной из самых значительных за пределами Британского музея».

Монеты были проданы с аукциона в воскресенье, 3 октября. Самым дорогим лотом оказалась так называемая «Тримса» — золотая монета, отчеканенная между 640 и 660 годами в Нортумбрии или Йорке. Она ушла с молотка за 17,5 тысячи фунтов стерлингов (около 1,7 миллиона рублей). Золотой шиллинг из Гастингса был продан за 12 тысяч фунтов стерлингов (около 1,2 миллиона рублей).

Изначально коллекция была оценена в 75 тысяч фунтов стерлингов (более 7,5 миллиона рублей), но в процессе торгов стоимость ценностей выросла более чем вдвое. Вырученные на аукционе деньги были распределены между благотворительными организациями, указанными покойным в завещании.

Ранее сообщалось, что в США умерший от COVID-19 врач собрал коллекцию редких бейсбольных карточек и памятных спортивных предметов на сумму более 13 миллионов долларов (955 миллионов рублей). Родные знали об увлечении мужчины, но не подозревали о ценности его коллекции.