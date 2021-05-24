Детское увлечение умершего врача сделало его родных миллионерами

Детское увлечение умершего от COVID-19 врача сделало его родных миллионерами. Об этом сообщает Mirror.

Невролог Томас Ньюман (Thomas Newman) из штата Флорида, США, более 40 лет собирал бейсбольные карточки и другие памятные спортивные предметы, однако его семья не подозревала о том, сколько на самом деле стоит коллекция.

Ньюман собирал карточки со знаменитыми бейсболистами еще в детстве, однако тогда его коллекцию, хранившуюся в коробке из-под обуви, выбросила мать.

В начале 1980-х он решил вернуться к детскому увлечению и с тех пор проводил каждое лето, разъезжая по США и участвуя конвентах коллекционеров. «Никто не наслаждался коллекционированием так, как Том», — сказала его жена Ненси.

В январе 2021 году мужчина умер в возрасте 73-х лет от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией. Когда родные отдали собранные Ньюманом предметы на оценку, выяснилось, что коллекция доктора может стоить более 13 миллионов долларов (955 миллионов рублей). Одна только карточка с изображением бейсболиста Бейба Рута (Babe Ruth) 1933 года оценивается в 3,6 миллиона долларов (264 миллиона рублей). Специалисты заявили, что коллекция доктора Ньюмана — одна из лучших в истории.

Ранее сообщалось, что бронзовая фигурка рыцаря, которую нашел английский кладоискатель, была продана с аукциона по цене, в 15 раз превышающей ожидания экспертов. Ее оценили в шесть тысяч фунтов стерлингов (около 600 тысяч рублей), однако во время торгов цена лота достигла 90 тысяч фунтов стерлингов (8,9 миллиона рублей).