Кладоискатель нашел в поле бронзовую фигурку и продал ее за миллионы рублей

Бронзовая фигурка рыцаря, которую нашел английский кладоискатель, была продана с аукциона по цене, в 15 раз превышающей ожидания экспертов. Об этом сообщает Daily Mail.

Любитель кладоискательства обнаружил фигурку высотой 4,5 сантиметра, когда прочесывал с металлоискателем поле близ городка Брэдвелл в графсте Норфолк. Она была изготовлена в VII веке и изображает вооруженного рыцаря на коне. Специалисты полагают, что ее могли использовать для игры, напоминающей шахматы. По другой версии, такие фигурки применялись для планирования сражений.

Аукционные оценщики ожидали, что находка будет продана за шесть тысяч фунтов стерлингов (около 600 тысяч рублей), однако во время торгов цена лота достигла 90 тысяч фунтов стерлингов (8,9 миллиона рублей). Покупателем бронзового рыцаря стал некий коллекционер, с учетом дополнительных взносов отдавший за него более 120 тысяч фунтов стерлингов (11,9 миллиона рублей). Деньги поделят кладоискатель и владелец поля, где лежала фигурка.

Ранее сообщалось, что житель британского города Колчестер, графство Эссекс, продал старинную монетку, которую он хранил с детства, и получил четыре тысячи фунтов стерлингов (около 397 тысяч рублей по текущему курсу). Монету отчеканил император-узурпатор Караузий, чтобы платить своим войскам.