Раскрыта личность нашедшего сокровища на миллион долларов

Стало известно, кто именно нашел сокровища американского миллионера Форреста Фенна. Об этом сообщает издание The Guardian.

В понедельник, 7 декабря, в журнале Outside вышла статья, в которой впервые раскрывается личность кладоискателя. Им оказался 32-летний студент-медик из американского штата Мичиган Джонатан Стеф (Jonathan Stuef). Имя подтвердил внук миллионера Шайло Форрест Олд (Shiloh Forrest Old) в заявлении, опубликованном на сайте Дала Найтцеля (Dal Neitzel), который был близким другом Фенна.

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Первоначально Стеф рассчитывал сохранить анонимность, и Фенн сделал все возможное, чтобы помочь ему в этом. Кладоискателю пришлось назвать свое имя лишь из-за судебного иска. Его подала 47-летняя Барбара Андерсен, которая безуспешно искала сокровища Фенна в штате Нью-Мексико, потратила на это тысячи долларов и ничего не нашла. В суде она утверждала, что кто-то взломал ее компьютер, похитил ее расшифровку стихов Фенна и следил за ней во время поездок.

В 2010 году Фенн объявил, что спрятал в Скалистых горах сундук с сокровищами. Клад состоял из старинных монет, золотых самородков, бриллиантов, сапфиров, рубинов, изумрудов и других ценностей общей стоимостью от одного до двух миллионов долларов (до 137 миллионов рублей). Его координаты были зашифрованы в стихах, которые приводятся в книге Фенна «Страсть погони».

Сокровища пытались найти тысячи кладоискателей, не менее пяти из них погибли во время поисков. В июне 2020 года Фенн объявил, что клад найден. По его словам, в доказательство кладоискатель прислал ему фотографию сундука. В начале сентября Фенн скончался в возрасте 90 лет.

После смерти миллионера Джонатан Стеф опубликовал в интернете воспоминания о поисках сокровищ и последующей встрече с Фенном. Кладоискатель не упоминал своего имени, но признался, что ларец был спрятан в Вайоминге, а он сам относится к поколению милленниалов. Из-за отсутствия подробностей многие участники поисков решили, что клад либо не найден, либо никогда не существовал.