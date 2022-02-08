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Россиян предупредили об опасности отдыха в жарких странах зимой

Врач порекомендовал россиянам пройти диспансеризацию перед путешествием «из зимы в лето»

Фото: Elizeu Dias / Unsplash

Заслуженный врач России, врач высшей категории Андрей Кабычкин предупредил россиян об опасности отдыха в жарких странах в зимний период. Его слова передает радио Sputnik.

Специалист рассказал, что путешествие «из зимы в лето» может негативно отразиться на организме отдыхающих, в связи с чем перед поездкой рекомендуется пройти диспансеризацию, сдать анализы крови и оценить состояние сердечно-сосудистой системы.

«У обычного человека, который вроде бы ничем не болеет, могут быть скрытые проблемы, например, аневризмы сосудов головного мозга, которые при перепаде атмосферного давления и особенно при изменении температурного режима имеют тенденцию разрываться», — объяснил врач. По его словам, только после прохождения полного медицинского осмотра можно принимать решение о путешествии.

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Кроме того, Кабычкин перечислил категории туристов, которым необходимо с особой осторожностью относиться к отдыху в жарких странах. Среди них — дети, лица пожилого возраста и те, кто имеет хронические заболевания, например, гипертоническую болезнь, стенокардию, бронхиальную астму или гепатиты. Эксперт пояснил, что при изменении температурного режима очаг хронической инфекции может обостриться и превратиться в «бомбу замедленного действия».

Ранее в январе британские врачи назвали туристам самые необходимые вещи в чемодане во время поездок. По словам нейроофтальмолога Брэдли Каца, он всегда берет с собой в путешествия шейную подушку, поскольку она помогает предотвращать возможную боль в области головы и шеи.

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Валентина Процкова
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