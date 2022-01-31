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Врачи назвали самые необходимые в чемодане вещи во время путешествий

Британские врачи посоветовали всегда брать с собой в путешествия обезболивающие средства

Фото: Shutterstock

Британские врачи назвали туристам самые необходимые во время поездок вещи в чемодане. Об этом сообщает Huffington Post.

По словам нейроофтальмолога Брэдли Каца (Bradley Katz), он всегда берет с собой в путешествия шейную подушку, поскольку она помогает предотвращать возможную боль в области головы и шеи, а также позволяет «всегда выглядеть свежим после сна».

Также отдыхающим посоветовали брать с собой в дорогу обезболивающие средства. «Вы никогда не можете предсказать, когда появится головная боль, мигрень или любая незначительная травма. А найти обычные лекарства, отпускаемые без рецепта, особенно во время поездок за границу, может быть сложнее, чем кажется», — заявила хирург Жаклин Томсик (Jaclyn Tomsic).

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Кроме того, ортопед Эшли Ли (Ashley Lee) отметила, что всегда следит за тем, чтобы в поездках у нее была с собой пара компрессионных носков. «Это помогает предотвратить любые отеки ног, которые могут возникнуть во время долгих часов бездействия в путешествии и с небольшим пространством для ног, например, в самолете», — пояснила она.

Из необходимых вещей в поездах специалисты также выделили маску для сна, свежие фрукты для перекуса, бутылку с водой и зубную щетку с пастой.

Ранее в октябре россиянка, которая часто путешествует со своими детьми, рассказала о самых необходимых вещах в поездках. Первым «маст-хэвом для поездок» автор блога назвала мохеровый свитер — из-за его небольшого веса и теплозащитных свойств. Еще одна нужная вещь — тонкое термобелье. 

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Валентина Процкова
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