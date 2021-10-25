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Часто путешествующая россиянка назвала самые необходимые вещи в поездке

Россиянка назвала мохеровый свитер неочевидной, но необходимой вещью в поездке
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Фото: Pixabay

Россиянка, которая часто путешествует со своими детьми, рассказала о самых необходимых вещах в поездке. Своими лайфхаками девушка поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественница отметила, что в небольшой рюкзак, который она берет как ручную кладь в самолет или в салон автомобиля, она собирает только самые необходимые и легкие предметы. «В моем рюкзаке, помимо классического набора из антисептика, маски, бальзама для губ, легкого перекуса и зарядки, всегда лежат три неочевидные вещи», — призналась россиянка.

Первым «маст-хэвом для поездок» автор блога назвала мохеровый свитер — из-за его небольшого веса и теплозащитных свойств. Девушка объяснила, что изделие также можно повязать на шею как шарф, укрыть в него уснувшего ребенка или подложить под голову в дороге.

Еще одна нужная вещь в путешествии — тонкое термобелье. По словам автора блога, она берет его в качестве запасного комплекта одежды для дочери, на случай, если она испачкается в дороге.

«Оно сворачивается в небольшой комочек, почти не занимает места и спасает не только как временная одежда, но и как еще один слой одежды в случае резкого похолодания. Себе я тоже беру термобелье и использую его еще и в качестве спортивной одежды на отдыхе», — отметила преимущества термобелья девушка.

Третьим необходимым предметом в поездках стала влажная туалетная бумага. По мнению автора блога, она «помогает соблюдать интимную гигиену, когда рядом нет душа, и приучать ребенка к чистоте». Россиянка порекомендовала выбирать биоразлагаемый продукт, без спирта и красителей, и который также можно смывать в унитаз.

Ранее в октябре бортпроводник британской авиакомпании назвал самые необходимые для путешествий вещи в чемодане. По словам мужчины, он всегда берет с собой тканевые мешки для упаковки вещей в сумку, а также кружку и несколько пакетиков растворимого кофе, на случай, если он опоздает на завтрак в отеле.

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