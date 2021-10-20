Бортпроводник назвал самые необходимые в чемодане вещи

Британский бортпроводник рассказал, без каких вещей не обходится ни одна его поездка

Бортпроводник британской авиакомпании Мигель Муньос (Miguel Muñoz) назвал самые необходимые для путешествий вещи в чемодане. Об этом сообщает The Sun.

Молодой человек пояснил, что летает в качестве члена экипажа уже более шести лет и ни одна его поездка не обходилась без этих предметов.

Материалы по теме Вписаться в бюджет Шесть простых советов, которые помогут сэкономить на летних каникулах Экономим на шпалах 10 лайфхаков, уловок и хитростей для путешествия на поезде

Так, по словам Муньоса, он всегда берет с собой тканевые мешки для упаковки вещей в сумку. «Я складываю всю свою одежду в эти небольшие пакеты, которые я когда-то купил онлайн», — рассказал он и пояснил, что подобная сортировка помогает ему сэкономить время в путешествии и облегчить выбор вещей на каждый день.

Кроме того, бортпроводник рассказал, что в его чемодане всегда лежит кружка и несколько пакетиков растворимого кофе. Такой набор молодой человек возит с собой на случай, если опоздает на завтрак в отеле. Также он порекомендовал класть в сумку соль, перец и набор столовых приборов из бамбука.

Ранее в сентябре американская стюардесса назвала самые необходимые вещи, которые она всегда берет с собой в рейс. В первую очередь бортпроводница порекомендовала иметь для полетов на самолете небольшую сумочку на замке с прозрачным окошком — это позволяет видеть, какие предметы находятся внутри. Еще одна незаменимая вещь, по мнению бортпроводницы, несколько очищающих влажных салфеток.