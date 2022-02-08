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Экс-президент Молдавии заявил о превращении страны в полицейское государство

Экс-президент Игорь Додон заявил, что в Молдавии создается полицейское государство
Игорь Додон

Игорь Додон. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что страна превращается в полицейское государство. Его слова в эфире телеканала Primul in Moldova передает РИА Новости.

«В Молдавии создается полицейское государство, где люди должны бояться власти», — высказался Додон. По его мнению, это связано с проведением реформы системы юстиции, которую анонсировали ранее. Несмотря на нее, власти продолжают сотрудничать с группировками, которые контролируют правоохранительные органы.

Додон предположил, что нынешний президент страны Майя Санду не хотела такого результата. «Возможно, она просто не понимает, что происходит. Юстиция становится инструментом в руках власти, чтобы ее боялись», — добавил он.

В декабре прошлого года Игорь Додон заявил, что за год отношения Кишинева с Москвой значительно ухудшились. При этом он выразил намерение приложить все усилия, чтобы их улучшить.

Марина Совина
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