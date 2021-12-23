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Додон заявил об ухудшении отношений Молдавии и России

Экс-президент Молдавии Додон: за год отношения Молдавии с Россией значительно ухудшились

Фото: Globallookpress.com

Бывший президент Молдавии, почетный председатель Соцпартии Игорь Додон заявил, что за год отношения Кишинева с Москвой значительно ухудшились. Об этом он сообщил в эфире телеканала NTV Moldova.

«Нужно признать, что отношения Молдавии и России являются не самыми лучшими, особенно в сравнении с тем, что было год назад. Надеюсь, что новый посол скоро отправится в Россию, возможно, после этого начнется продвижение по дипломатическому направлению, экономических контактов почти нет», — сказал он.

При этом Додон заявил о намерении приложить все усилия, чтобы улучшить отношения стран, напомнив, что он стал председателем Молдавско-российского союза деловых людей. По его словам, необходимо срочно созывать молдавско-российскую межправительственную комиссию, чтобы решить проблемы между странами.

«Я обсуждаю с руководителями предприятий и ассоциаций различные важные проекты для Молдавии. Я надеюсь убедить в следующем году трех-четырех важных партнеров, чтобы они открыли заводы или фабрики в Молдавии», — заявил Додон.

Ранее член Совфеда РФ Алексей Пушков предупредил, что высылка из Молдавии посла России в республике Олега Васнецова может иметь негативные последствия для страны, в первую очередь на экономическом уровне. «Ведь в следующий раз при задержке оплаты российских поставок газа со стороны Кишинева все может сложиться иначе, чем сложилось в ноябре, когда Москва отнеслась к этому весьма снисходительно», — пояснил Пушков.

Марина Совина
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