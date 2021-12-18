Пушков предупредил Молдавию о последствиях призыва выслать посла России

В Молдавии плохо подумали о последствиях, которые может повлечь за собой призыв признать персоной нон грата и выслать из страны посла России в республике Олега Васнецова. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Российский сенатор отметил, что заявление председателя комиссии по вопросам помилования в администрации президента Иона Гузуна носит явно враждебный характер. При этом Пушков допустил, что на самом деле инициатива молдавского политика была согласована с руководством страны, несмотря на тот факт, что администрация главы республики Майи Санду официально уже попыталась от него «отмежеваться».

Член Совфеда также предупредил, что подобный шаг со стороны молдавских властей может иметь негативные последствия для страны, в первую очередь на экономическом уровне. «Ведь следующий раз при задержке оплаты российских поставок газа со стороны Кишинева все может сложиться иначе, чем сложилось в ноябре, когда Москва отнеслась к этому весьма снисходительно», — пояснил Пушков.

Ранее Гузун опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором возмутился участием Васнецова в церемонии инаугурации президента Приднестровья Вадима Красносельского, которая прошла в Тирасполе 17 декабря. Политик призвал власти принять «формальное решение» о признании посла персоной нон грата. В свою очередь, пресс-секретарь главы республики Сорина Штефырцэ заявила, что Гузун выражал исключительно свое мнение.