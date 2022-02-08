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Финансист назвал сроки падения курса доллара

Аналитик Джиоев заявил, что рубль укрепит исчезновение напряженности вокруг Украины

Фото: Pixabay

Аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев в беседе с агентством «Прайм» назвал сроки падения курса доллара.

Как считает финансист, на рост курса доллара влияет и ожидание повышения ключевой ставки в США, что уже привело к росту доходностей американских гособлигаций. «Сменить тренд можно только, если эти факторы уйдут в прошлое или сменят свой вектор», — заявил он.

Также Джиоев добавил, что для укрепления рубля до отметки в 60 рублей за доллар необходимо полное исчезновение фактора геополитической напряженности вокруг Украины, сохранение на нынешнем уровне ключевой ставки ФРС США и цена на нефть свыше 100 долларов за баррель.

Кроме того, позитивным событием станет деэскалация напряженности вокруг Украины, а также снижение риска введения санкций на российскую экономику. Даже в этом случае можно ожидать возврата части иностранных инвестиций на российский рынок.

Ранее эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский назвал россиянам способ выгодно покупать валюту. По его словам, выгоднее всего делать это через биржу, так как курс на ней сильно отличается в сторону покупателя из-за отсутствия банковской комиссии и наценки.

Марина Совина
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