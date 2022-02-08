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Появилось видео с места массового ДТП с машиной миллиардера в Москве

Появилось видео с места ДТП на западе Москвы, в которой пострадал миллиардер Шепель

На пересечении Рублевского шоссе с улицей Красных Зорь в Москве столкнулись сразу девять машин, в одной из них находился российский предприниматель, миллиардер Алексей Шепель. Видео последствий столкновения опубликовано в Telegram-канале «112».

На кадрах видно, как на месте массового ДТП работают медики и спасатели. Несколько автомобилей значительно повреждены.

Всех пострадавших уже осматривают врачи. К месту ДТП направляли санитарный вертолет.

Ранее сообщалось, что в массовой аварии пострадал известный российский предприниматель Шепель.

Сам миллиардер подтвердил, что попал в аварию и сейчас находится в больнице. «Я ехал из "Москва-Сити" в сторону дома, по Рублевке. Был удар. Больше ничего не помню», — пояснил мужчина.

Анна Щербакова
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