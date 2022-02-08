Среди пострадавших в массовом ДТП в Москве оказался известный миллиардер
Пострадавшим в ДТП с девятью авто на Рублевском шоссе в Москве оказался миллиардер Шепель
В массовом ДТП в Москве пострадал известный российский предприниматель, миллиардер Алексей Шепель, который находился в автомобиле Mercedes. Об этом со ссылкой на источник пишет РЕН ТВ.
Уточняется, что россиянин получил травмы в ходе столкновения. Шепель подтвердил, что попал в аварию и сейчас находится в больнице. «Я ехал из "Москва-Сити" в сторону дома, по Рублевке. Был удар. Больше ничего не помню», — сообщил он.
Об аварии стало известно ранее во вторник, 8 февраля. На пересечении Рублевского шоссе с улицей Красных Зорь столкнулись девять машин. Предварительно сообщалось также, что один человек получил серьезные травмы.
Всего в ДТП пострадали четыре человека, трое из них были заблокированы в авто.