Дуда оценил перемещение войск в Европе и вспомнил Вторую мировую войну

Президент Польши Анджей Дуда, оценивая перемещение войск в Европе, вспомнил Вторую мировую войну. По его словам, с того времени в регионе не видели перемещения войск, подобного нынешнему, передает РИА Новости.

Дуда назвал беспрецедентной концентрацию «российских войск вдоль границы Украины», а также отметил, что большая концентрация сил России наблюдается в Белоруссии. «Все мы задаем себе вопрос, что будет дальше. Какой будет эффект этого перемещения войск, которых мир и Европа не видели со времен Второй мировой войны», — заявил он.

По словам польского президента, главной целью европейских стран является обеспечение покоя «нашим обществам и народам». Кроме того, он призвал защитить международное право и территориальную интегральность стран, которые не являются членами НАТО и Евросоюза, но являются союзником. Как уточнил Дуда, в частности, он имел в виду Украину.

Ранее ситуацию в мире с обстановкой перед Второй мировой войной сравнил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, на фоне милитаризации европейского региона в любой момент может наступить «горячая фаза». Он добавил, что для Минска очевидно, кто стал инициатором эскалации, однако не назвал никого конкретно.