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Среда обитания

Немцы приклеили себя к трассе в знак протеста

В Берлине эко-активисты сообщества Last Generation приклеили себя к дороге в знак протеста

Фото: Christian Mang / Reuters

Эко-активисты приклеили себя к проезжей части в Берлине в знак протеста. Участники акции потребовали от властей ввести новые законы по борьбе с пищевыми отходами и выбросами природного газа от аграрной промышленности. Об этом сообщает Reuters.

Активисты из сообщества Last Generation в понедельник, 7 февраля, перекрыли три дороги в Берлине и попытались заблокировать четвертую. Всего в акции приняли участие 47 немцев, 15 из которых приклеили себя к трассе. Это привело к пробкам и разозлило водителей — некоторые выходили из автомобилей, чтобы лично убрать протестующих с пути.

С конца января 252 человека из того же сообщества устроили несколько дорожных блокад и в других городах — Гамбурге и Штутгарте. 69 активистов прибегли к аналогичным мерам, чтобы не дать полиции и водителям убрать себя с пути. На сайте сообщества говорится, что с начала протестов 50 человек были арестованы.

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Члены Last Generation утверждают, что правительство нарушает не только свои обещания по поводу климатической стратегии, но и закон. «Текущим планом достичь климатической нейтральности к 2045 году власти Германии нарушают свою конституционную обязанность защищать жизни граждан», — заявила активистка Карла Хинрикс.

«Уже к 2030 году темп рост температуры Земли превысит уровень в 1,5 градуса. Правительство не только не соблюдает международный закон — оно совершает преступление против человечества, позволяя планете нагреться на два, три, четыре градуса. Из-за изменения климата миллиарды умрут от голода», — добавила она.

В 2021 году эко-активисты устроили ряд протестов в Сербии. Они добивались от властей закрытия нелегального мусорного полигона недалеко от Белграда. Свалка распространяла неприятный запах над исторической частью Балканского полуострова, загрязняла воды Дуная, а также являлась источником пожаров. После многочисленных акций министр охраны окружающей среды Ирена Вуйович объявила о закрытии объекта.

Нина Ташевская
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