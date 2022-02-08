Посетившая Египет россиянка описала страну словами «большая помойка»

Россиянка попутешествовала по нетуристическому Египту и перечислила главные недостатки страны. Своими впечатлениями от посещения республики она поделилась в личном блоге на «Яндекс.Дзен».

Так, больше всего в Египте ей не понравилось отношение местных жителей к чистоте. «Выбросить бумажку под ноги — это нормально. И так делает каждый житель, — описала она ситуацию. — Поэтому страна превратилась в большую помойку». По словам девушки, в ближайшее время исправить подобное поведение египтян не получится, поскольку к порядку, как правило, приучают в учебных заведениях, а большая часть населения республики не посещала ни детских садов, ни школ.

Кроме того, блогер возмутилась практически бесправным положением женщин в стране. «Женщины, как запрограммированные роботы, работающие на семью и детей. Они мучаются от такой жизни, но не могут от этого убежать. Они просто не знают другой жизни. Это все их занятия на оставшуюся жизнь после замужества», — пожаловалась девушка.

Также автор отметила, что из-за того что египтянки должны одеваться в темную многослойную одежду, «как будто каждый день кто-то умер», мужчины постоянно заглядываются на туристок. Россиянка предположила, что кому-то может нравиться подобное пристальное внимание со стороны противоположного пола, однако ей оно неприятно.

«Анализируя свое здесь пребывание, я с уверенностью могу сказать, что надеюсь больше никогда сюда не вернуться. Да, я совершенно точно поняла, что мне в Египте не понравилось», — резюмировала блогер.

Ранее в феврале российская туристка, которая во время своего путешествия по Александрии была приглашена в гости к местному жителю, раскрыла особенности быта египтян. По словам девушки, ее поразило, что египтяне не снимают дома обувь.