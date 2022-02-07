Погостившая у египтянина россиянка описала дом фразой «я бы так жить не смогла»

Российская туристка, которая во время своего путешествия по Александрии была приглашена в гости к местному жителю, раскрыла особенности быта египтян. Об этом она рассказала в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам девушки, ее поразило, что египтяне не снимают дома обувь. Кроме того, полы в доме были каменные, что, по мнению туристки, не добавляет тепла и уюта жилищу. Ковры россиянка сравнила с половиками, на которых скапливается грязь и пыль, принесенная жильцами с улицы.

«Место для сна выглядит так: ковер, большой странный встроенный шкаф, ставни на окнах, то есть утром в комнате будет темно, что тоже я просто ненавижу. Постель без постельного белья, просто одеяла, просто подушка. Кто спал до этого — пойди разберись. Я бы так жить не смогла и не хочу», — такими фразами описала жилище холостяка путешественница.

Кроме того, автор блога подметила плачевное состояние мебели и некомфортную обстановку в целом. Однако больше всего ее поразило отсутствие в ванной комнате туалетной бумаги и полотенец.

«Да, в египетских унитазах есть краники для подмывания — ну ведь чем-то он должен потом вытереться? В общем, достала свою бумагу: в Египте без своей туалетной бумаги — никуда. Руки помыли — теперь полотенца не вижу! Достала я свое полотенце. Как этот человек вообще живет?» — удивилась девушка.

Ранее в январе российский турист бюджетно слетал в Египет по горящему туру и пожаловался на условия проживания в отеле. Так, путевка в Шарм-эш-Шейх на 10 дней в трехзвездочный отель по системе «все включено» обошлась ему в 36 тысяч рублей на двоих, однако гостиницу он описал фразой «полный треш».