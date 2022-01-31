Россиянин дешево слетал в Египет и описал отдых фразой «полный треш»

Российский турист бюджетно слетал в Египет по горящему туру и пожаловался на условия проживания в отеле. Своим мнением он поделился в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Мужчина признался, что обычно путешествует самостоятельно, однако в некоторых случаях покупка тура позволяет отдохнуть гораздо дешевле. Путевка в Шарм-эш-Шейх на 10 дней в трехзвездочный отель по системе «все включено» стоила 36 тысяч рублей — по 18 тысяч за одного человека.

По словам автора, гостиница оставила у него не самые приятные впечатления — он описал ее фразой «полный треш». Турист назвал территорию пыльной и замусоренной, а номера «убитыми». «Холодильник работал, но в нем холода практически не было; телевизор работал, но смотреть его было невозможно; горячая вода в душе была не всегда, по стене на входе сочилась вода», — рассказал россиянин.

Также он остался недоволен питанием и поведением персонала — он уточнил, что сотрудники могли целыми днями делать вид, что решают проблему, по факту ничего не делая.

Ранее в январе власти Египта изменили правила въезда в страну, усилив контроль за туристами. По новым правилам, путешественник должен предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный результат теста на коронавирус, сделанного не позднее чем за 72 часа до прилета. Тем, чьи документы вызовут сомнение у египетских органов, проведут экспресс-тестирование на антиген.