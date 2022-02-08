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Второго джентльмена США эвакуировали из-за сообщения об угрозе

Секретная служба эвакуировала мужа вице-президента США Харрис из школы

Секретная служба, отвечающая за безопасность первых лиц США, эвакуировала Дугласа Эмхоффа, супруга вице-президента Камалы Харрис из школы в Вашингтоне. Об этом сообщает РИА Новости.

Администрация учебного заведения передала охране Эмхоффа сообщение о некой угрозе, и агент вывел второго джентльмена из помещения, где тот участвовал в мероприятии на тему афроамериканской истории. После этого в здании была объявлена общая эвакуация.

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10 ноября

В ноябре 2021 года Секретная служба «эвакуировала» президента США Джо Байдена с мероприятия на климатическом саммите в Глазго. Американского лидера вывели с совещания из соображений безопасности, так как в переговорной собралось слишком большое число людей. Организаторы саммита были вынуждены отложить мероприятие. Временно заменять Байдена на сцене пришлось специальному посланнику президента США по вопросам климата Джону Керри.

Марина Совина
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