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Российский иммунолог предрек эволюцию коронавируса после омикрона

Иммунолог Крючков предупредил о продолжении эволюции коронавируса после омикрона

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Появление у омикрон-штамма линии BA.2 говорит о том, что эволюция коронавируса не остановится в ближайшее время. Об этом предупредил врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, его слова приводят «Известия».

По словам эксперта, невозможно предречь, сколько еще появится штаммов. Однако они точно будут, считает Крючков.

«Уже появилось ответвление омикрона ВА.2 и распространяется достаточно быстро. Это уже свидетельствует о том, что эволюция коронавируса не остановилась и не остановится в ближайшее время», — заявил иммунолог.

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По его мнению, заразность и патогенность новых штаммов повышаться не будет. При этом не стоит исключать кратковременные всплески более патогенных штаммов. Однако, по словам Крючкова, большое значение имеет способность штаммов обходить ранее сформированный иммунитет.

«Например, сейчас многие переболеют омикроном, и другие параллельно эволюционирующие линии станут более стойкими, так как к омикрону восприимчивость популяции снизится и вирус адаптируется к новым условиям», — добавил врач.

Ранее заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков заявил, что коронавирус продолжит свое развитие. По его мнению, эволюция вируса может привести к появлению еще более заразного штамма.

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Никита Абрамов
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