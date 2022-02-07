Вирусолог предрек эволюцию коронавируса после омикрон-штамма

Член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков предрек эволюцию коронавируса после омикрон-штамма. Он рассказал в интервью радио Sputnik, что вирус SARS-CoV-2 в процессе эволюции постепенно приспосабливался к человеческой популяции.

Вирус продолжит свое развитие, что может привести к появлению еще более заразного штамма, отметил Чумаков.

Вирусолог напомнил, что уханьский штамм поражал преимущественно пожилых людей, а британский «альфа» и последующие варианты коронавируса постепенно расширяли охват.

По его словам, теперь коронавирус «пробил» иммунитет у всех возрастных групп, и приспособился к людям. «Потом вирус повысил свою заразность и начал вовлекать другие возрастные группы, которые были более устойчивы. "Омикрон" стал очень заразным, он пробил иммунную систему у всех, включая детей. Это следствие того, что вирус приспособился к человеческой популяции», — пояснил вирусолог.

Он заключил, что несмотря на эволюцию коронавируса, способы защиты от инфекции остаются прежними. Чумаков призвал для предотвращения тяжелого течения COVID-19 сделать прививку, а потом ревакцинироваться каждые полгода.

Об обнаружении в России случаев заражения подвидом омикрон-штамма коронавируса ВА.2, который также называют «стелс-омикрон», сообщалось 2 февраля. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что подавляющее большинство BA.2 было обнаружено в Москве, Республике Марий Эл, Ростовской области и Республике Башкортостан.