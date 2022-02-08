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Названа средняя стоимость ПЦР-теста в России

ФАС заявила, что в среднем по России ПЦР-тест на COVID-19 обходится в 1345,55 рубля

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В среднем по России ПЦР-тест на COVID-19 обходится в 1345,55 рубля, в некоторых регионах страны гослаборатории завышают цены. Среднюю стоимость тестирования назвала Федеральная антимонопольная служба (ФАС) на своем сайте.

По поручению правительства ФАС провела проверку обоснованности стоимости ПЦР-тестирования в частных и государственных медучреждениях России. Выяснилось, что услуги по забору биоматериала добавляют к указанной стоимости еще 250-350 рублей. По результатам проверки ведомство намерено подготовить методику установления рекомендованных предельных цен на ПЦР в частных лабораториях.

В ряде российских регионов стоит расширить присутствие коммерческих лабораторий по ПЦР-тестированию, заявили представители ФАС.

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Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков заявил, что экспресс-тесты на коронавирус эффективны на 80 процентов.

Он добавил, что с момента начала пандемии экспресс-тесты стали более точными. При этом ПЦР-тест является самым эффективным методом диагностики, так как даже при малой концентрации COVID-19 в пробе он покажет положительный результат.

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Анна Щербакова
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