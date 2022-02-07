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Инфекционист оценил эффективность экспресс-тестов на COVID-19

Врач Поздняков заявил о 80-процентной эффективности экспресс-тестов на коронавирус

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Экспресс-тесты на коронавирус эффективны на 80 процентов. Так оценил точность быстрой диагностики врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков, его цитирует РИА Новости.

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«Более дорогие тесты действуют по принципу иммунохромотографии и, как правило, имеют более высокую чувствительность, то есть с большей долей вероятности обнаружат вирус при его низкой концентрации в пробе», — сказал Поздняков.

Он добавил, что с момента начала пандемии экспресс-тесты стали более точными. При этом ПЦР-тест является самым эффективным методом диагностики, так как даже при малой концентрации COVID-19 в пробе он покажет положительный результат.

Нет смысла покупать несколько экспресс-тестов, чтобы перепроверить результат, считает инфекционист.

«Лучше купить один тест, но внимательно изучить инструкцию, понять, как правильно брать биоматериал и что является биоматериалом для конкретного купленного экспресс-теста. Неверно взятый мазок или неправильно собранная слюна могут дать ложноотрицательный результат», — подытожил он.

Ранее депутат Госдумы Борис Чернышов попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову определить самые эффективные экспресс-тесты на коронавирус. Встречаются ситуации, когда в семье, члены которой заразились COVID-19 и имеют одинаковые симптомы, у одного человека инфекция определяется, а у другого нет, подчеркнул он.

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Анастасия Шейкина
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