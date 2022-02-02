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В Госдуме попросили определить самые эффективные экспресс-тесты на коронавирус

Депутат ГД Чернышов попросил Попову проверить качество экспресс-тестов на COVID-19

Фото: Pixabay

Депутат Госдумы Борис Чернышов попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову проверить качество экспресс-тестов на коронавирус и определить самые эффективные из них. Об этом сообщает ТАСС.

По словам парламентария, быстрое тестирование в условиях роста заболеваемости позволило бы оперативно выявлять заболевших, однако встречаются ситуации, когда в одной семье, члены которой заразились COVID-19 и имеют одинаковые симптомы, у одного человека инфекция определяется, а у другого нет.

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Чернышов подчеркнул, что при высокой стоимости тестов вопрос их качества становится крайне актуальным. «Получив якобы отрицательный экспресс-тест на коронавирус, зараженный человек продолжает вести активный образ жизни, ходить на работу, встречаться с друзьями и инфицировать окружающих даже не подозревая об этом», — пояснил депутат.

Он призвал главу Роспотребнадзора произвести тщательный контроль производителей и поставщиков экспресс-тестов, а также, возможно, разработать новые, с повышенной чувствительностью.

Ранее Анна Попова оценила вероятность введения локдауна, карантина или каких-то чрезвычайных мер по противодействию коронавируса. Она отметила, что таких ограничений в РФ не планируется. По словам главы Роспотребнадзора, количество заболевших будет увеличиваться, но в России уже есть понятные и отработанные противоэпидемические меры, а также средства диагностики.

Марина Совина
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