Франция выделила Украине 1,2 миллиарда евро

Франция выделила Киеву макрофинансовую помощь в размере 1,2 миллиарда евро (более 103 миллиардов рублей). Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил по итогам встречи со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, передает «Интерфакс-Украина».

Глава республики отметил, что полученные средства будут использованы для стабилизации украинской экономики.

«Экономическая поддержка очень важна, и мы очень ценим такой шаг солидарности с другими государствами, мощный шаг именно со стороны Эммануэля, со стороны Франции», — подчеркнул Зеленский.

Встреча Зеленского и Макрона состоялась 8 февраля в Мариинском дворце в Киеве. До этого, 7 февраля, президент Франции провел в Москве пятичасовые переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.