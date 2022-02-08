Началась встреча Макрона и Зеленского

В Киеве началась встреча президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммаунуэля Макрона. Об этом сообщил офис Зеленского на странице в Facebook.

Зеленский встретил Макрона в Мариинском дворце. Главы государств пожали друг другу руки.

Накануне в Москве состоялась встреча Макрона с российским президентом Владимиром Путиным. Переговоры продолжались пять часов. По итогам встречи французский лидер заявил, что достиг главной цели своей поездки — взял с Путина обещание не провоцировать дальнейшую эскалацию кризиса на Украине.

The Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Путин и Макрон заключили «сделку» по Украине. Российский лидер, в частности, пообещал, что выведет из Белоруссии более 30 тысяч военных после окончания учений, которые пройдут 10-20 февраля.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя данную информацию, заявил, что «никто никогда не говорил, что российские войска будут оставаться на территории Белоруссии». По завершении союзных учений они вернутся в места постоянной дислокации, подчеркнул Песков.