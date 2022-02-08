Макрон заявил о достижении цели на переговорах с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в результате поездки в Москву и переговоров с лидером России Владимиром Путиным достиг главной цели своего турне. Об этом пишет Reuters.

Политик заявил, что ему удалось взять с Путина обещание не провоцировать дальнейшую эскалацию на Украине. При этом Макрон не ожидал, что его коллега «будет готов сделать какие-либо жесты [касательно украинского кризиса]».

Переговоры лидеров двух стран прошли в Кремле 7 февраля и продолжались более пяти часов. По итогам Путин заявил, что встреча с Макроном прошла в деловом ключе, она была содержательной и полезной.

Кроме того, после встречи политиков газета Financial Times написала, что Путин пообещал вывести из Белоруссии более 30 тысяч военных после окончания учений, которые пройдут 10 — 20 февраля. Также отмечалось, что российский президент пообещал Макрону не предпринимать новых военных инициатив и вести диалог о развертывании российских войск. В Кремле эту информацию опровергли.