Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кремль ответил на сообщения о сделке Путина и Макрона

Представитель Кремля Песков опроверг информацию FT о сделке Путина и Макрона по Украине

Фото: Thibault Camus / Reuters

Информация о том, что президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон, заключили сделку по дэскалации ситуации вокруг Украины, не соответствует действительности. Так на появившиеся в СМИ сообщения ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости во вторник, 8 февраля.

По словам пресс-секретаря российского лидера, он не слышал о том, что Путин пообещал Макрону отказаться от военных маневров близ украинских границ.

«Я не слышал таких сообщений», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что в ходе переговоров Путин заявил своему французскому коллеге, что выведет из Белоруссии более 30 тысяч военных после окончания учений, которые пройдут 10-20 февраля. Также отмечалось, что российский президент пообещал Макрону не предпринимать новых военных инициатив и вести диалог о развертывании российских войск.

Переговоры лидеров двух стран прошли в Кремле 7 февраля и продолжались более пяти часов. По итогам Путин заявил, что встреча с Макроном прошла в деловом ключе, она была содержательной и полезной. Глава государства также уточнил, что обсудил с французским президентом вопросы нерасширения НАТО и ситуацию вокруг Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Кремль ответил на сообщения о сделке Путина и Макрона
Билли Айлиш помогла задыхающейся фанатке
Известного блогера предупредили об уголовной ответственности за взрыв автомобиля
Камеры московского метро записали способ воровства телефонов у пассажиров
Кремль ответил на вопрос о выводе российских войск из Белоруссии
Порошенко призвал ЕС поддержать Украину оружием
Иранец обезглавил 17-летнюю жену и прогулялся с ее головой по улице
Бывший муж рассказал о родившей в коллекторе на глазах у сына россиянке
Американская хоккеистка клюшкой разбила лицо судье в матче на Олимпиаде в Пекине
В России ликвидировали партию «Добрых дел»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.