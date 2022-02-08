Кремль ответил на сообщения о сделке Путина и Макрона

Информация о том, что президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон, заключили сделку по дэскалации ситуации вокруг Украины, не соответствует действительности. Так на появившиеся в СМИ сообщения ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости во вторник, 8 февраля.

По словам пресс-секретаря российского лидера, он не слышал о том, что Путин пообещал Макрону отказаться от военных маневров близ украинских границ.

«Я не слышал таких сообщений», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что в ходе переговоров Путин заявил своему французскому коллеге, что выведет из Белоруссии более 30 тысяч военных после окончания учений, которые пройдут 10-20 февраля. Также отмечалось, что российский президент пообещал Макрону не предпринимать новых военных инициатив и вести диалог о развертывании российских войск.

Переговоры лидеров двух стран прошли в Кремле 7 февраля и продолжались более пяти часов. По итогам Путин заявил, что встреча с Макроном прошла в деловом ключе, она была содержательной и полезной. Глава государства также уточнил, что обсудил с французским президентом вопросы нерасширения НАТО и ситуацию вокруг Украины.