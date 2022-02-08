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Кремль ответил на вопрос о выводе российских войск из Белоруссии

Пресс-секретарь Песков подтвердил отвод войск России из Белоруссии после учений

Кадр: Reuters

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в ходе встречи глав России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона глава российского государства пообещал вывести из Белоруссии 30 тысяч военнослужащих после проведения учений. Его слова приводит «Интерфакс».

Пресс-секретарь президента ответил, что «никто никогда не говорил, что российские войска будут оставаться на территории Белоруссии». По завершении союзных учений они вернутся в места постоянной дислокации, добавил Песков.

Конкретная дате в контексте этого вопроса не называлась, уточнил представитель Кремля.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что в ходе переговоров президент России заявил своему французскому коллеге, что выведет из Белоруссии свыше 30 тысяч военных после окончания учений, которые пройдут 10-20 февраля. Отмечалось, что глава российского государства пообещал Макрону не предпринимать новых военных инициатив и вести диалог о развертывании российских войск.

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Юлия Ямпольская
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