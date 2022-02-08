Россиян призвали соблюдать «цифровую гигиену» для защиты от мошенников

Аналитик по информбезопасности «Лиги цифровой экономики» Артур Янбулатов призвал россиян соблюдать «цифровую гигиену» для защиты от мошенников и безопасности аккаунтов, в том числе на «Госуслугах». Его слова приводит РИА Новости.

«Самое главное - приучить себя к так называемой "цифровой гигиене" и соблюдать правила. Для начала не стоит использовать одинаковые пароли на всех интернет-сайтах и мобильных приложениях», — порекомендовал эксперт.

По его словам, пароли могут отличаться незначительно, но в этом случае при утечке одного из них остальные учетные записи будут в безопасности. Специалист также посоветовал создавать сложные пароли не менее восьми разных символов, регулярно изменять их и не оставлять в местах, где их могут увидеть посторонние.

Янбулатов отметил, что обезопасить аккаунт позволит двухфакторная идентификация при помощи кода подтверждения по смс и электронной почте. Также следует завести резервный электронный почтовый ящик или номер.

Аналитик подчеркнул, что не следует пренебрегать доступными возможностями для защиты от взлома. Он напомнил, что не следует переходить по подозрительным ссылкам и сообщать коды подтверждения.

Янбулатов пояснил, что в случае получения доступа к личному кабинету на «Госуслугах» мошенники могут оформить кредиты в микрофинансовых организациях, воспользоваться электронной цифровой подписью для подтверждения сделок с недвижимостью или продать данные на теневых площадках.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенников с помощью QR-кодов. В частности, мошенники представляются сотрудниками банка и сообщают, что на имя клиента якобы пытаются оформить кредит. Чтобы не допустить этого, злоумышленники предлагают сделать «бесплатную защиту» и создать QR-код для отмены операции, а затем отправить его в чат-бот. Однако в реальности такой QR-код можно использовать для снятия наличных средств в банкомате.

