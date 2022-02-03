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Россиян предупредили о новой схеме мошенников с помощью QR-кодов

Мошенники начали красть деньги россиян без СМС-подтверждений с помощью QR-кодов

Фото: Michael Weber / imagebroker.com / Global Look Press

Мошенники стали пользоваться новым инструментом для обмана и кражи денег россиян. Как сообщают «Известия», злоумышленники научились получать доступ к денежным средствам с помощью QR-кодов, в которых зашита информация о банковском счете.

В частности, мошенники представляются сотрудниками банка и сообщают, что на имя клиента якобы пытаются оформить кредит. Чтобы не допустить оформление несанкционированного займа, злоумышленники предлагают сделать «бесплатную защиту» и создать QR-код для отмены операции, а затем отправить его в чат-бот.

Однако в реальности такой QR-код можно использовать для снятия наличных средств в банкомате, предупредил технический директор компании RuSIEM Антон Фишман. При этом, по его словам, подобная операция не требует подтверждения по СМС.

Кроме того, основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян отметил, что QR-код может содержать ссылку на любое содержимое, включая поддельные сайты и вредоносные программы.

Ранее стало известно, что хакеры стали рассылать жертвам письма от лица кредитных учреждений с сообщением о том, что их банковские аккаунты якобы были взломаны. К сообщению прилагалась ссылка, зашифрованная в виде QR-кода. При его сканировании пользователь попадал на поддельный сайт, где ему предлагалось ввести старый пароль и заменить его на новый. В случае, если жертва следовала указаниям мошенников, банковский аккаунт оказывался взломанным.

Ксения Назарова
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