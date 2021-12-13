Описан новый вид мошенничества с QR-кодами

В сети участились случаи кражи банковских аккаунтов и денег с помощью QR-кодов. Об этом сообщается в отчете агентства по безопасности Cofense.

Специалисты описали новый вид мошенничества в сети, в котором злоумышленники начали использовать QR-коды. Хакеры стали рассылать жертвам письма от лица кредитных учреждений с сообщением о том, что их банковские аккаунты якобы были взломаны. В письме прилагалась ссылка, зашифрованная в виде QR-кода. При его сканировании пользователь попадал на поддельный сайт, где ему предлагалось ввести старый пароль и заменить его на новый. В случае, если жертва следовала указаниям мошенников, банковский аккаунт оказывался взломанным.

Эксперты Cofense объяснили необходимость использования QR-кодов в мошеннических рассылках. Во-первых, антивирус вряд ли определит зашифрованную таким образом ссылку на поддельный сайт. Во-вторых, наличие QR-кода вынуждает пользователя обращаться к смартфону, на котором, как правило, отсутствует какая-либо защита от вирусов.

В отчете пользователям рекомендовали проверять имя отправителя письма. Также специалисты посоветовали не переходить по ссылкам, зашифрованным в QR-кодах.

Ранее стало известно, что в Ростовской области жители начали проникать в торговые центры, предъявляя на входе QR-коды от бытовой техники. «Мы неоднократно замечали, что часто люди предоставляют коды, относящиеся, например, к курице, утюгу или стиральной машинке», — рассказал глава регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев.