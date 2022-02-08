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Гинцбург рассказал о ходе клинических испытаний «Спутника V» в виде спрея

Гинцбург заявил о возможном сокращении сроков испытаний «Спутника V» в виде спрея
Александр Гинцбург

Александр Гинцбург . Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Клинические испытания вакцины «Спутник V» от COVID-19 в виде спрея могут быть сокращены. О ходе исследования назальной вакцины рассказал глава центра имени Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург, его цитирует «Интерфакс».

По его словам, сокращение сроков обсуждается для того, чтобы быстро ввести интраназальную форму вакцины в гражданский оборот. Испытания «Спутника V» в виде спрея проходят успешно, рассказал Гинцбург.

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Он подчеркнул, что назальная вакцина сократит инфицирование и передачу COVID-19.

В Минздраве ранее заявили о новом назначении вакцины от коронавируса в виде спрея. Там рассказали, что после завершения клинических испытаний и регистрации препарата он будет использоваться для повторной вакцинации.

О преимуществах назальной вакцины также рассказал вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его словам, такая форма вакцины является дополнительной защитой от коронавируса вместе с внутримышечной версией препарата, также она дает меньше побочных эффектов.

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Анастасия Шейкина
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