В Госдуме пообещали разобраться в ситуации с родившей в коллекторе россиянкой

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Остапина возьмет на личный контроль ситуацию с россиянкой, родившей в канализационном коллекторе в Дзержинске Нижегородской области. Об этом депутат заявила в разговоре с «Лентой.ру».

Остапина пообещала во всем разобраться и отметила, что случай заслуживает самого пристального внимания со стороны комитета. «Я беру эту ситуацию на личный контроль», — заявила она.

По словам депутата, инцидент может быть результатом недоработки органов опеки.

Ранее появилась информация о том, что жительница Дзержинска взяла с собой двухлетнего сына, залезла в коллектор и родила там ребенка. Рядом находился отец новорожденного. Он не смог ответить на вопрос, почему для родов был выбран коллектор.

В администрации города заявили, что семья не числится в списке неблагополучных. По словам представителя администрации, у пары в коллекторе произошло свидание, однако роды нарушили их планы.

