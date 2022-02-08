Россиянка родила в коллекторе на глазах у двухлетнего сына

В Дзержинске женщина взяла с собой двухлетнего сына, залезла в коллектор и родила там ребенка. Об этом сообщила очевидица событий в одной из местных групп во «ВКонтакте».

Инцидент произошел около Желнинского моста. Сожитель россиянки, отец новорожденного, в это время находился наверху. По его словам, их выгнали из дома. На вопрос о том, почему они не обратились в больницу, мужчина не ответил.

«Непонятно, как беременной без лестницы с ребенком удалось спуститься в колодец», — говорится в сообщении.

Прибывшие на место спасатели достали роженицу и детей. Их посадили в скорую и доставили в больницу, а сожителя — в отдел полиции для дачи объяснительной.

В городской администрации пояснили РИА Новости, что статуса неблагополучной у семьи не было, у женщины есть квартира, и она не специально пришла рожать в коллектор. «У них там было свидание, и тут схватки начались», — сообщили местные власти.

В январе стало известно, что пассажирка, летевшая из России в Доминикану, родила ребенка прямо в самолете.