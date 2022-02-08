Российский вирусолог оценил возможность появления мутанта гриппа и омикрона

Теоретически грипп может обменяться генетическим материалом с омикроном, однако на практике это невозможно. Так возможность скрещивания двух вирусов оценил руководитель лаборатории геномной инженерии Павел Волчков, его слова приводит «Газета.Ru».

«Они слишком разные по структуре. В вирусе гриппа восемь сегментов, а в коронавирусе один. Генетический материал должен упаковаться или в коронавирусную упаковку, или в вирус гриппа», — объяснил эксперт, отметив, что, если коронавирус попытается упаковаться в сегмент гриппа, он также потеряет множество генов.

По словам Волчкова, в человеческой популяции в большом количестве присутствуют антитела как к некоторым штаммам гриппа, так и к омикрону. В случае появления подобного мутанта, иммунитет человека будет его улавливать лучше, чем вирусы по отдельности, заявил российский вирусолог.

Ранее ведущий специалист проекта Vakcina.ru, врач-биофизик Нелли Соседова заявила, что мутации коронавируса не закончатся на омикроне. Специалист напомнила, что за два года пандемии COVID-19 было зафиксировано около десяти мутаций вируса, четыре из которых стали крупными.