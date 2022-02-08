Россиянин подружился с вороном Гришей

Житель Чукотки подружился с вороном по кличке Гриша. Свое общение с птицей россиянин снял на видео, которое опубликовал в Instagram-аккаунте fareast_russia.

«История одной необычной дружбы. Всем привет!» — подписал пост россиянин.

На видео оператор за кадром предлагает своему «другу» разную еду, которая у него с собой в коробке. Птица спокойно берет кусок лакомства из рук человека и принимается его есть.

«Держи! Иди сюда, иди сюда! Это тоже тебе, — добавляет мужчина, пододвигая к ворону коробку с едой. — Гриша, где же ты пропадал?»

Ранее на Ямале белые медведи, которых специально вывезли в тундру, вернулись обратно, чтобы их покормили вахтовики. Отмечается, что животные прошли 600 километров.