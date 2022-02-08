В Алма-Ате нашли схрон с оружием у телебашни «Коктобе»

В Алма-Ате правоохранители нашли схрон с оружием у телебашни «Коктобе», которую в январе пытались захватить погромщики. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Казахстан».

Найти схрон с оружием в кустах полицейским помогла служебная собака. Внутри свертков находились два гладкоствольных ружья, их направили на экспертизу. В полиции предполагают, что оружие было украдено и спрятано во время массовых беспорядков в городе.

В начале января во время массовых протестов в Казахстане появилось сообщение о захвате телебашни «Коктобе», расположенной в Алма-Ате. Позже власти города опровергли эту информацию, отметив, что попытка захвата все же была.

2 января в Казахстане разгорелись массовые протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. От экономических требований митингующие вскоре перешли к политическим, а митинги переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией.