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Парикмахер раскрыла самые ненавистные ей фразы клиентов во время визита

Парикмахер рассказала, что мастера расстраиваются, когда клиенты моют голову каждый день

Фото: Pixabay

Парикмахер из Манчестера раскрыла самые ненавистные ей фразы, которые озвучивают клиенты во время визита. Ее слова приводит The Sun.

30-летняя владелица салона красоты Наоми Кларк (Naomi Clarke) рассказала о нескольких ситуациях, с которыми она сталкивалась на работе. Так, однажды посетительница указала, что парикмахеру нравится только ее собственная стрижка и она стремится сделать всем такую же.

Другая женщина с черными волосами озвучила желание перекраситься в пепельных блонд, тогда как этот процесс может занять целый день. Помимо этого, по словам Кларк, мастера расстраиваются, когда клиенты говорят, что моют голову каждый день и никогда не пользуются термозащитой.

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Кроме того, героиня материала отметила, что клиенты совершают одни и те же ошибки во время повседневного ухода за волосами. Стилист призвала отказаться от ежедневного мытья волос, потому что в долгосрочной перспективе это делает их более жирными.

Отмечается, что на страницу Кларк в TikTok, где она делится советами по уходу за волосами, подписано 68 тысяч человек.

В августе 2021 года девушка сообщила, что захотела стать блондинкой и едва не лишилась волос в салоне красоты. Пользовательница TikTok Джеки объяснила, что заранее показала парикмахеру снимок с желаемым окрашиванием. В конце видео блогерша продемонстрировала подписчикам, что мастер сожгла ее волосы.

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Айсель Эюбова
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