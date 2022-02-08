Порошенко призвал ЕС поддержать Украину оружием

Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко принял участие в заседании политической ассамблеи Европейской народной партии (ЕНП) по ситуации с безопасностью вокруг республики. Об этом сообщает пресс-служба украинской политсилы.

Во время заседания Порошенко заявил, что на Украине «решается будущее безопасности на европейском континенте», и высказался о необходимости «мощного, хорошо скоординированного и консолидированного ответа Запада на вызовы, которые порождает российская агрессия».

В качестве подобных мер экс-президент призвал Европейский союз (ЕС) рекомендовать государствам-членам поддержать Украину оружием. Он также обратился к партнерам Киева с просьбой ужесточить санкционную политику в отношении России, остановить запуск газопровода «Северный поток-2», предоставить украинской стороне план действий по членству в НАТО и одобрить политическое решение о перспективе членства Украины в ЕС.

«Не недооценивайте Украину и себя. Не бойтесь [президента России Владимира] Путина. Не бойтесь удивить его своим единством, солидарностью и мощной поддержкой Украины», — добавил политик.

Ранее Порошенко ответил на слова Путина, предложившего ему политическое убежище в России, и назвал это «извечной российской практикой заботиться» о политике в соседнем государстве. «Советую наконец-то осознать, что мы разберемся сами, здесь, на Украине», — подчеркнул бывший украинский лидер.