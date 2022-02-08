Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Порошенко ответил на предложение Путина о политическом убежище в России

Экс-глава Украины Порошенко ответил на предложение президента РФ Путина: разберемся сами
Петр Порошенко

Петр Порошенко. Фото: Petro Poroshenko / Globallookpress.com

Бывший украинский президент Петр Порошенко ответил на слова российского лидера Владимира Путина, предложившего ему политическое убежище, он написал пост в своем Facebook-аккаунте.

По словам экс-главы Украины, «извечная российская практика заботиться» о политике в соседнем государстве прекратилась, когда он был избран на пост президента. «Советую наконец-то осознать, что мы разберемся сами, здесь, на Украине», — написал Порошенко.

Он обвинил нынешнего президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот «хочет сделать подарок Путину». Бывший глава государства упрекнул нынешнего в преследовании проевропейской оппозиции.

Материалы по теме:
«Война начинает управлять сама собой» Что стоит за очередным обострением украинского кризиса и какую угрозу он несет?
«Война начинает управлять сама собой»Что стоит за очередным обострением украинского кризиса и какую угрозу он несет?
25 января
Арсенал демократии. Гранатометы, беспилотники и катера: какое оружие Запад поставляет Украине
Арсенал демократии.Гранатометы, беспилотники и катера: какое оружие Запад поставляет Украине
28 января

Ранее Путин заявил о готовности предоставить политическое убежище бывшему президенту Украины. Российский лидер назвал чрезмерным преследование политика на Украине как государственного преступника. По его словам, это незаконно.

Кроме того, российский президент призвал Киев подумать об исторических перспективах развития Украины.

Алия Шарафутдинова
Обсудить
Последние новости
Путин заявил об игнорировании Западом озабоченности России по безопасности
Названы самые популярные у американцев советские продукты
Российских работодателей захотели лишать имущества за долги по зарплатам
Британия разместит в Юго-Восточной Европе истребители и корабли ВМС
Раскрыта причина увольнения прочитавшей стихи Хармса учительницы из Петербурга
Порошенко ответил на предложение Путина о политическом убежище в России
Крупнейшие банки поймали на помощи загрязнителям планеты
Макрон совершил прогулку по центру Москвы
Путин оценил ответ США и НАТО по гарантиям безопасности
Посольство США на Украине задумалось о переезде
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.