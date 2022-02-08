Порошенко ответил на предложение Путина о политическом убежище в России

Бывший украинский президент Петр Порошенко ответил на слова российского лидера Владимира Путина, предложившего ему политическое убежище, он написал пост в своем Facebook-аккаунте.

По словам экс-главы Украины, «извечная российская практика заботиться» о политике в соседнем государстве прекратилась, когда он был избран на пост президента. «Советую наконец-то осознать, что мы разберемся сами, здесь, на Украине», — написал Порошенко.

Он обвинил нынешнего президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот «хочет сделать подарок Путину». Бывший глава государства упрекнул нынешнего в преследовании проевропейской оппозиции.

Ранее Путин заявил о готовности предоставить политическое убежище бывшему президенту Украины. Российский лидер назвал чрезмерным преследование политика на Украине как государственного преступника. По его словам, это незаконно.

Кроме того, российский президент призвал Киев подумать об исторических перспективах развития Украины.