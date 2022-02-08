Путин посоветовал Украине думать на перспективу

Российский президент Владимир Путин призвал Киев подумать об исторических перспективах развития Украины и взаимодействия с Москвой, он выступил по итогам переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном, пишет РИА Новости.

«Так и знал, что так будет, как в воду глядел, так и произошло. Теперь он (бывший президент Украины Петр Порошенко — прим. "Ленты.ру") там под следствием», — отметил Путин. Путин добавил, что это касается внутриполитической борьбы. Глава государства посоветовал смотреть на ситуацию шире. «Я призываю подняться над этим и подумать об исторических, стратегических перспективах развития самой Украины, взаимодействия с Россией», — посоветовал он. По мнению главы государства, Киеву нужно подумать «о стабильных условиях безопасности для всех, равных для всех участников международной жизни».

Как уточнил политик, Россия готова предоставить Порошенко политическое убежище.

Петра Порошенко обвиняют в том, что в 2014-2015 годах он использовал президентские полномочия, чтобы разорвать контракты на закупку угля из Южно-Африканской Республики и по указанию России заключить договоры на поставки с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Сам Порошенко считает обвинения сфальсифицированными.