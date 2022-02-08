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Путин посоветовал Украине думать на перспективу

Президент России Путин призвал Украину подумать об исторических перспективах развития
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Российский президент Владимир Путин призвал Киев подумать об исторических перспективах развития Украины и взаимодействия с Москвой, он выступил по итогам переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном, пишет РИА Новости.

«Так и знал, что так будет, как в воду глядел, так и произошло. Теперь он (бывший президент Украины Петр Порошенкоприм. "Ленты.ру") там под следствием», — отметил Путин. Путин добавил, что это касается внутриполитической борьбы. Глава государства посоветовал смотреть на ситуацию шире. «Я призываю подняться над этим и подумать об исторических, стратегических перспективах развития самой Украины, взаимодействия с Россией», — посоветовал он. По мнению главы государства, Киеву нужно подумать «о стабильных условиях безопасности для всех, равных для всех участников международной жизни».

Как уточнил политик, Россия готова предоставить Порошенко политическое убежище.

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Петра Порошенко обвиняют в том, что в 2014-2015 годах он использовал президентские полномочия, чтобы разорвать контракты на закупку угля из Южно-Африканской Республики и по указанию России заключить договоры на поставки с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Сам Порошенко считает обвинения сфальсифицированными.

Алия Шарафутдинова
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